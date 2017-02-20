Бывший посол Германии в Армении: Я приехал познакомиться с Карабахом

Бывший посол Германии в Армении Райнер Морел в числе наблюдателей за проходящим в Нагорно-Карабахской Республике референдумом по изменениям Конституции. Как заявил бывший посол Германии в Армении в беседе с корреспондентом «Арцахпресс», он приехал, чтобы познакомиться с Карабахом. «Хочу увидеть, как народ проявляет себя во время такого важного политического события, и насколько эффективно действуют демократические институты», — отметил Райнер Морел. По его словам, на предварительном этапе все было очень хорошо организовано.