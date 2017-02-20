Четверо российских военных погибли в Сирии

Автомобиль с российскими военными подорвался на радиоуправляемом фугасе в Сирии: четверо военных погибли, еще двое ранены. Это стало самой масштабной единовременной потерей российской армии за время операции в Сирии В Сирии погибли четверо российских военных, еще двое получили ранения в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе. Об этом сообщает Минобороны. «16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих. Автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс (провинция Хомс) в направлении города Хомс», — сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС). Как уточнили в Минобороны, автомобиль с российскими военнослужащими проехал 4 км, после чего под ним сработал радиоуправляемый заряд. Российские военные медики борются за жизнь раненых военнослужащих.

