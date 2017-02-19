Источники Рейтер подтверждают контакты команды Трампа со спецслужбами РФ

Источники агентства Рейтер в американских правительственных кругах подтвердили информацию, ранее распространенную газетой New York Times, о том, что участники избирательной кампании Дональда Трампа имели неоднократные контакты с российскими спецслужбами. Контакты якобы были зафиксированы в течение прошлого года и имели место еще до ноябрьских выборов президента США, победу на которых одержал Трамп. Среди собеседников Рейтер, имен которых агентство не раскрывает, пять бывших и действующих сотрудников правительства, "непосредственно знакомых с ситуацией". Во вторник 14 февраля газета New York Times со ссылкой на четырех бывших и действующих американских чиновников сообщила о связях предвыборной команды Трампа с российскими спецслужбами. По данным газеты, американская разведка перехватила разговоры представителей штаба республиканца с высокопоставленными представителями российской разведки и российскими чиновниками, которые они вели в 2016 году. Причем контакты якобы были перехвачены примерно в то время, когда разведка собирала доказательства причастности российских хакеров ко взлому серверов Демократической партии США. Дональд Трамп назвал эти публикации нонсенсом и попыткой оправдать многочисленные ошибки, допущенные Хиллари Клинтон в ходе избирательной кампании. В Службе внешней разведки России заявили, что не намерены комментировать "бездоказательные утверждения СМИ". Три параллельных расследования ФБР в настоящий момент проводит сразу три различных расследования относительно влияния возможных атак российских хакеров на результаты выборов в США, сообщает Рейтер. В частности, в Питтсбурге агенты ФБР пытаются установить личности людей, взламывавших компьютерные системы Демократической партии в 2015-2016 годах, что якобы привело к подрыву поддержки кандидата Хиллари Клинтон. В то же время отдел ФБР в Сан-Франциско пытается установить личности хакеров из группы, называющей себя Guccifer 2.0. Эта группа обнародовала электронную переписку главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Также, отмечает Рейтер, расследуются случаи финансовых переводов российских компаний и частных лиц, которые подозреваются в связях с Трампом. При этом агентство не называет конкретных имен.