Меркель: Исламским странам следует отмежеваться от терроризма

Ислам не является источником терроризма, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Выступая в субботу, 18 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, она призвала авторитетных представителей ислама отмежеваться от терроризма. Глава германского правительства подчеркнула, что ожидает от них "четких слов" о дистанцировании мирного ислама от исламизма. Кроме того, по ее словам, следует привлекать исламские государства к борьбе против терроризма. С современными вызовами невозможно справиться в одиночку, указала далее Меркель. Только в сотрудничестве мировое сообщество способно решить возникшие перед ним задачи, заявила она. Так, важные мировые проблемы необходимо улаживать в сотрудничестве с США и Россией, считает германский лидер. Отношения Евросоюза с РФ остаются сложными, но сотрудничать с Москвой необходимо, чтобы бороться с терроризмом, подчеркнула Меркель. "Совместная борьба против исламского терроризма - это сфера, в которой у нас одинаковые интересы и в которой мы можем работать вместе", - добавила она. Одновременно глава правительства ФРГ подчеркнула важную роль Вашингтона в борьбе против джихадистов. Европа не смогла бы справиться с этой задачей без США, уверена она. "Нам необходима военная сила Соединенных Штатов", - отметила Меркель.