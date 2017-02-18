Следственный комитет подтвердил задержание сына Вардана Осканяна

Следственный комитет в в беседе с Tert.am подтвердил факт задержания 17 февраля сына экс-министра иностранных дел Вардана Осканяна и его родственника. Об задержании сегодня сообщал shamshyan.com со ссылкой на свои источники. Как разъяснил Следственный комитет, к ним обратился гражданин с жалобой на то, что Г. Седракян и А. Осканян 16 февраля заставляли его вернуть долг в 1,5 млн. драмов, в процессе чего против его воли держали в машине, применив угрозу насилия. В Следственном отделе Абовяна было возбуждено уголовное дело. Осканян и Седракян задержаны, они отказались давать показания.