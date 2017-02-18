Араик Хандоян и Ашот Петросян объявили голодовку в поддержку Артура Саргсяна

Tert.am Представитель группировки «Сасна црер» Араик Хандоян (Одинокий волк) объявил со вчерашнего дня голодовку в знак поддержки доставившему еду в здание патрульно-постовой службы полиции РА Артуру Саргсяну и брату Арарату Хандояну. Об этом в беседе с Tert.am сказал адвокат Араика Хандояна Араик Папикян. «Араик Хандоян, несмотря на то, что у него есть проблемы со здоровьем и он инвалид второй группы, написал накануне заявление об объявлении голодовки. Таким образом, он выражает свою поддержку доставившему еду Артуру Саргсяну, своему брату Арарату Хандояну, в отношении которого осуществляется незаконное уголовное преследование за участие в акции на улице Хоренаци 20 июля», - сказал Араик Папикян. Он сообщил также, что из его подзащитных уже третий день голодовку проводит Ашот Петросян, который также выражает поддержку Артуру Саргсяну. Отметим, что Артур Саргсян, обвиняемый в пособничестве членам группировки «Сасна црер», был выпущен на свободу 31 декабря 2016 года, однако по причине избежания следственного органа был подвергнут приводу и арестован 9 февраля, а 10 февраля объявил о бессрочной голодовке, которую продолжает по сей день.