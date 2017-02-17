Армянские таможенники пресекли незаконный ввоз в республику крупной партии медикаментов

Сотрудники Управления предпропускного контроля Комитета по госдоходам Армении пресекли незаконный ввоз в республику крупной партии медикаментов через КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе, сообщает пресс-служба Комитета по государственным доходам РА. “14-го февраля с.г. при реализации полученных данных сотрудники КГД на КПП “Баграташен” подвергли осуществляющий рейсы из России в Армению автобус досмотру, в результате которого в оборудованном салоне машины тайнике обнаружили сокрытые от таможенного контроля различные лекарственные препараты общим весом около 40 кг”, - отмечается в сообщении. Сообщается, что размер причиненного государству ущерба утоняется. Составленные данному факту материалы направлены в Управление по выявлению нарушений и административным производствам КГД для определения с дальнейшим ходом дела.