По итогам переговоров по Сирии в Астане в четверг, 16 февраля, не было принято никакого общего документа. Консультации "не привели ни к чему конкретному", заявил представитель сирийской оппозиции Мохаммед Аллуш. Как и в прошлый раз, в конце января, прямых переговоров между конфликтующими сторонами - представителями правительства Сирии и делегатами вооруженной оппозиции - не состоялось. Кроме того, на этот раз делегация оппозиционных сил прибыла в Астану в усеченном составе, отмечает AFP. Не приехал на сей раз в столицу Казахстана спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Представители России, Ирана и Турции, являющиеся посредниками на межсирийских переговорах, подтвердили свои намерения по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Сирии. 23 февраля в Женеве начнется новый раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН.
Новый раунд переговоров по Сирии в Астане завершился безрезультатно
- Право - 17 Февраля 2017, 10:34