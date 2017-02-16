Правительство Армении на своем заседании 16 февраля утвердило порядок для въезда граждан России по внутренним паспортам. В паспортах граждан тех стран, с которыми у Армении есть или будут соглашения о въезде по внутренним паспортам, не будет ставиться никаких отметок о въезде, чтобы эти паспорта не утратили силу. «Граждане этих стран смогут пересекать границу Армении без отметок в паспортах. Это решение принимается для стимулирования поездок в нашу страну, в частности из России, с которой подобное соглашение уже есть. Эти процедуры уже согласованы со Службой национальной безопасности и МИД», - заявила министр юстиции Арпине Ованнисян, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
В Армении утвердили порядок въезда граждан России по внутренним паспортам
- Право - 16 Февраля 2017, 12:03