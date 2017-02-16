Международная независимая расследовательская группа Bellingcat опубликовала данные о человеке, контролировавшем транспортировку в Донецкую область Украины пусковой установки ракетного комплекса "Бук", из которой предположительно был сбит малайзийский "Боинг" MH17. В сообщении Belligcat подчеркивается, что группа подготовила два доклада: один опубликован на их сайте, другой отправлен голландским следователям, занимающимся расследованием обстоятельств гибели рейса МН17 в июле 2014 года в небе над Донбассом. Второй доклад намеренно не обнародуется, так как содержит данные об участниках Bellingcat, проводивших свое расследование. Публичный доклад под названием "Идентификация Хмурого" посвящен личности отставного российского офицера, чьи телефонные переговоры во время транспортировки "Бука" по Донбассу были перехвачены украинскими военными и представлены публике голландским следствием в прошлом году. В отличие от официального следствия, ведущегося в Голландии, группа Bellingcat прямо называет по имени этого человека, известного под псевдонимом Хмурый, а также позывными "Зубр" и "Бизон". Как утверждают расследователи, этот мужчина - бывший кадровый советский военный, родившийся в Донецке, прошедший Афганистан, а ныне живущий в Ростовской области и по крайней мере до 2014 года служивший в российском ГРУ. В докладе Bellingcat приводятся фотографии, на двух из них он запечатлен в компании с известными российскими актерами Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным, открыто выступавшими в поддержку пророссийских вооруженных формирований, захвативших несколько районов на востоке Украины. Информацию об офицере расследователи Bellingcat почерпнули из открытых источников - в основном из социальных сетей, а также из опубликованной хакерами переписки Игоря Гиркина (Стрелкова), командовавшего в 2014 году вооруженными группами, называющими себя "Донецкой народной республикой". В докладе группы подчеркивается, что на данный момент не удалось достоверно установить, кто именно управлял установкой "Бук", однако известны все российские военные, следовавшие вместе с ней по территории Украины. В докладе также отмечается, что почти все они сразу после катастрофы МН17, в конце июня-начале июля 2014 года, были уволены в запас. Реакции российских официальных лиц на момент публикации этой заметки не поступало. Министерство обороны России неоднократно выступало с резкой критикойработы международной группы Bellingcat, а также докладов, посвященных расследованию обстоятельств гибели рейса MH17, сбитого над Донецкой областью Украины. Ведомство заявляло, что "так называемые журналистские расследования "Беллингкэт" искажают объективные факты", а представленная в них информация "имеет заведомо антироссийскую направленность и построена на искаженных данных". По мнению МИД России, для подтверждения своих выводов авторы расследования используют "данные из соцсетей, различные фейковые публикации из интернета, а также собственные сомнительные материалы". Выводы Bellingcat отвергали также в Кремле.