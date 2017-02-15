Трамп счел «захватом» присоединение Крыма к России

Крым «был захвачен» Россией, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в твиттере. «Не был ли Обама слишком мягок с Россией?» – добавил Трамп, заметив, что «захват» произошел во время работы предыдущей американской администрации. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер 14 февраля сообщил, что Трамп ждет от России в том числе «возвращения Крыма». Спикер госдумы Вячеслав Володин назвал требование возврата Крыма противоречащим предвыборным обещаниям американского президента.