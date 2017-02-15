«Я больше не вернусь домой» - Марат Галустян из бакинской тюрьмы - tert.am

Находящийся в тюрьме в Азербайджане Марат Уелданов-Галустян позвонил сестре и попросил больше не писать ему письма. Потом попросил передать привет родителям и сказать им, что он больше не вернется. Об этом в беседе с Tert.am рассказала близкая знакомая Марата Уелданова-Галустяна Елена Макаренко и передала запись телефонной беседы, на которой явно слышно, что после своих слов находящийся в азербайджанской тюрьме Галустян плачет. «Я говорила с адвокатом Марата, который азербайджанец по национальности. Он сообщил о том, что встретился с Маратом, поговорил о расследовании дела. Он также сказал, что Марат получает медицинскую помощь, и не замечал ничего тревожного в поведении своего подопечного, на самом деле, сложилась сложная ситуация, из- за которой он и мучается. Версия физического насилия, давления в его отношении исключается. Все возможные меры, по словам адвоката, к которым может прибежать посольство РФ в Азербайджане, предпринимаются, ожидается решение об очередном свидании», - рассказала Елена Макаренко. Она выразила удивление относительно поведения внешнеполитического ведомства ее страны по данному вопросу: здесь склонны верить словам оказывающего бесплатную юридическую помощь азербайджанского адвоката. «Он постоянно врет нам. Связавшись с нами через Красный крест Марат сообщил, что адвокат даже не посещает его. Он его давно уже не видел», - рассказала Елена Макаренко. Напомним, что гражданин России армянского происхождения Марат Уелданов- Галустян с 9 июня находится в следственном изоляторе министерства национальной безопасности Азербайджана. Он подозревается в тяжком преступлении - приобретение и распространение наркотических средств в крупных размерах. Однако его родные и коллеги отрицают азербайджанскую версию, заявляя о том, что обвинения беспочвенны. Более того, говорят, что во время допроса Марата спрашивали о его национальности. Напомним также, что Марат Уелданов- Галустян более года работал в австрийской компании «Do&Co» в Азербайджане, которая занимается гостиничным бизнесом. Поскольку в его паспорте указана не его армянская фамилия, а фамилия его супруги, в Баку он не оказывался в центре внимания. В 1990 гг. Марат со своей семьей переехал из Баку в Россию. По делу Марата была задержана также его коллега Елена Макаренко, которая провела в изоляторе 15 суток только за то, что была знакома с Маратом. Елена Макаренко в беседе с Tert.am рассказала, что она регулярно по данному делу обращалась в МИД РФ. Гражданин России попросил разъяснений у МИД своей страны, почему его интересы не защищались в Баку, когда его задержали. Вчера, по словам Елены Макаренко, в МИД РФ ответили, что они защищают интересы своих граждан в рамках правомочий консульства РФ, они не имеют права вмешиваться в расследование дела. В своем последнем телефонном разговоре с сестрой Марат попросил, чтобы Марианна Мирзоян обратилась генеральную прокуратуру Азербайджана. Он сказал, что хочет, чтобы его делу дали ход. «Я больше не позвоню тебе. Следователь не успокоится, пока не сделает из меня преступника. Больше мне не отправляй посылки, у тебя больше нет брата. Маме и папе передай теплый привет. Я больше не вернусь домой»,- сказал он, отметив, что в тюрьме он в «хороших руках», его здоровью ничего не угрожает. «Это на самом деле звонил Марат, это был его голос. Но его поведение было очень странным. Он, действительно, очень устал уже, над ним там надсмехаются, поэтому он хочет, чтобы делу был дан ход. Я знаю какой Марат и каким он стал сейчас. Марат в отчаяние», - сказала Елена Макаренко, - сначала нам говорили, что мы армянские шпионы, потом мы стали русскими шпионами, а затем опять армянскими. Потом, когда поняли, что эти обвинения беспочвенны, нас обвинили в продаже наркотиков». Об этом сообщает tert.am.