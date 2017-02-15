Армянский национальный комитет Америки (АНКА) призвал Госдеп противодействовать передаче третьей стороне американского оборудования и технологий, которые являются частью израильской противоракетной системы «Железный купол». Возможная продажа системы Азербайджану представляет опасность для региональных интересов США и распространения оружия. В письме от 13 февраля, направленном в Бюро Госдепа по военно-политическим вопросам, АНКА попросил США официально выступить против продажи системы «Железный купол» на том основании, что подобная сделка подорвет интересы США, повысит риск регионального конфликта, и позволит «антиамериканским силам воспользоваться современным вооружением». В соответствии с законом о свободе информации, АНКА также запросил отчеты, связанные с продажей «Железного купола» Азербайджану. Как отметил исполнительный директор АНКА Арам Амбарян, в руках Ильхама Алиева данная система является «оружием первого удара». Возможная продажа подорвет усилия Америки и партнеров по ОБСЕ, а также все, что было сделано для укрепления мира и предотвращения распространения ядерного оружия. По его словам, существует реальный риск того, что передовая технология дестабилизирует Кавказ и может «потенциально оказаться в руках антиамериканских стран, от Беларуси до Северной Кореи». В 2014 году фирма Raytheon получила контракт совместного производства в размере $ 149300000 на поставку ракет Тамир для системы «Железный купол». В соответствии с условиями Соглашения США и Израиля по закупкам для системы «Железный купол», а также в соответствии с положениями Закона об иностранной помощи, Закона о контроле над экспортом вооружений, а также другими законами, США имеют право заблокировать передачу американского оборудования и информации, которые являются частью системы «Железный купол». Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
АНКА призвал Госдеп заблокировать сделку по возможной продаже «Железного купола» Баку
- Право - 15 Февраля 2017, 13:22