Директор и воспитатель детсада N3 города Алаверди Лорийской области будут уволены. Об этом Новости Армении – NEWS.am сообщили в мэрии Алаверди. Как отмечается в сообщении, принято также решение о временном закрытии детсада, до решения кадровых вопросов. В этом детсаду всего одна группа, с которой работает один воспитатель. Напомним, что в городе Алаверди 14 февраля произошел ужасающий инцидент. Около 10:20 пятилетний Роберт Даллакян покинул территорию детского садика. Пока в садике спохватились, ребенок упал в реку Дебед и утонул. Ребенок посещал садик около недели. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Директор и воспитатель детсада Алаверди Лорийской области Армении будут уволены
- Право - 15 Февраля 2017, 12:20