Пресс-конференция омбудсмена Арцаха в Европарламенте

Защитник прав человека Нагорно-Карабахской Республики (Омбудсмен) Рубен Меликян и член Европарламента Франк Энгель 14 февраля в Страсбурге представили доклад относительно ущемления прав человека во время четырехдневной войны в Карабахе.

Ниже представляем данный доклад с некоторыми сокращениями:

«Приведенные в докладе сведения тревожны для международного сообщества, в частности, с точки зрения защиты прав человека.

Регулярные и тяжкие нарушения международного гуманитарного права вооруженными силами Азербайджана в апреле 2016 года все еще требуют правильных, эквивалентных ответов от авторитетных международных правозащитных организаций и являются серьезным поводом для беспокойства всего международного сообщества», - отмечается в предисловии доклада.

Далее авторы доклада представляют подробности четырехдневной войны, в частности, о провокации и агрессии азербайджанских ВС вдоль всей границы НКР, примененной ими тяжелой военной техники, обезглавливаниях военнослужащих и мирных жителей, жестоком обращении с ними и подвергание пыткам, осквернении трупов, а также обстрел гражданских объектов.

Отмечается, что в рамках данного доклад рассматриваются 3 вида военных преступлений, совершенных ВС Азербайджана во время апрельской войны, агрессии в отношении Арцаха.

Это – истязания, казнь и осквернение трупов погибших. Все перечисленные действия запрещены международным гуманитарным правом и считаются тяжким нарушением международного права.

Известно, что на всех трупах погибших, переданных Азербайджаном НКР, были обнаружены следы пыток и осквернений. В целом, приводятся многочисленные доказательства обезглавливаний представителей армянской стороны, отрезания им ушей, других частей тела, выкалывания глаз и подвергание другим телесным пыткам.

В заключение доклада отмечается, что во время апрельской четырехдневной войны совершенные ВС Азербайджана военные преступления были заранее спланированы и носили регулярный характер.

Авторы доклада обращают внимание правозащитников на тот факт, что во время четырехдневной войны азербайджанская сторона убивала армянских военнослужащих и мирных жителей исключительно на почве национальной принадлежности.

«Согласно международному гуманитарному праву, Азербайджан на государственном уровне несет ответственность за совершенные вооруженными силами страны военные преступления и обязан расследовать и в судебном порядке подвергнуть преследованию всех ответственных за совершенное лиц»,- отмечается в заключении.

Добавим, что это 3-ий доклад Омбудсмена НКР относительно нарушений международного гуманитарного права, совершенных Азербайджаном во время апрельской четырехдневной войны.

Доклад был представлен в двух вариантах: первый – не содержит имен погибших армянских военнослужащих и фотографии, удостоверяющие осквернение их трупов, тем временем, как 2-ой вариант более детальный и имеет графический характер, следовательно, не предусмотрен для общественной публикации.

Во время пресс-конференции, которая состоялась после представления доклада, Омбудсмен НКР Рубен Меликян отметил, что «нехватка правозащитных организаций в Арцахе позволяет людям думать, что они могут делать все, что им вздумается и в дальнейшем будет невозможно доказать содеянное ими». По словам Меликяна, данное обстоятельство является серьезным поводом для беспокойства.