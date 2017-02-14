«Союз информированных граждан» продолжает представлять серию публикаций о предоставленных государственным органам Армении иностранных грантах. На этот раз обратимся к грантам и имуществу Защитника прав человека РА (ЗПЧ), полученным за 2005-2016гг. от других государств, Европейского союза и иностранных организаций. Таким образом, безвозмездная поддержка офису ЗПЧ за этот период была оказана в основном институтами и государствами-членами ЕС. Имущество и гранты за этот период составили около 342,8 млн драм. От бюро ЮНЕСКО в Москве в 2005-2011гг. офису омбудсмена в виде имущества или грантов было предоставлено более 18,5 млн драм. В 2006-2013гг. предоставленные аппарату ЗПЧ ереванским офисом ОБСЕ имущество и гранты составили около 148,6 млн драм. Имущество и гранты, предоставленные офису ЗПЧ Советом Европы за 2007-2012 гг, составили 27,7 млн драм, а содействие от Европейской комиссии за 2009-2012гг. составило более 144,2 млн драм. От бюро ЮНИСЕФ в 2011-2012 годах офису ЗПЧ было выделено безвозмездное содействие в размере более чем 3,8 млн драм. В 2012 году от посольств Германии и Швейцарии было получено 11,3 и 6,3 млн драм соответственно. В том же году было получено содействие также от офиса ООНв размере около 1,9 млн драм. Отметим, что полученное офисом ЗПЧ имущество в основном представляет собой необходимое для офиса оборудование – мебель, компьютерная техника и т.д. Из вышеуказанного становится ясно, что разные Европейские структуры конкурируют друг с другом в вопросе оказания содействия, направленного на становление института омбудсмена, то есть четко видно желание ЕС (и других государств-членов)содействовать становлению этого института. Татевик Варданян «Союз информированных граждан»
Структуры ЕС содействуют становлению офиса омбудсмена в Армении
- Право - 14 Февраля 2017, 17:26