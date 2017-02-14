Армянские юристы и правозащитники подали в ЕСПЧ жалобы по фактам нарушений Азербайджаном прав населения и военнослужащих НКР

Группа в составе армянских юристов и правозащитников представила в Европейский суд по правам человека(ЕСПЧ) жалобы по фактам нарушений азербайджанскими ВС прав гражданского населения Нагорно-Карабахской Республики(НКР) и военнослужащих НКР в ходе боевых действий, развязанных вследствие нарушения Азербайджаном режима прекращения огня на карабахско-азербайджанской границе 2-5 апреля 2016 года, сообщает “Арцахпресс” Заявители ожидают от суда констатации факта нарушения прав, в случае которой власти Азербайджана будут обязаны предоставить справедливую компенсацию жертвам нарушений прав, а затем создать и эффективно задействовать механизмы расследования всех нарушений прав человека, совершенных в ходе боевых действий, выявить ответственных за нарушения и подвергнуть их справедливому наказанию, прекратить государственную политику дискриминации по национальному признаку. Напомним, в ночь на 2 апреля ВС Азербайджана предприняли широкомасштабное наступление на южном, юго-восточном и северо-восточном направлениях карабахско-азербайджанской линии соприкосновения с применением артиллерии, систем залпового огня, бронетехники и авиации. Обстрелам подверглись также мирные населенные пункты НКР, в результате которых погиб 12-летний подросток, еще двое детей получили ранения. Кроме того, азербайджанские солдаты зверски убили троих пожилых жителей карабахского села Талиш. В Сети также появились вопиющие кадры с азербайджанскими солдатами, позирующими с отрезанной головой 20-летнего армянского военнослужащего езидского происхождения Кярама Слояна. 10 апреля с.г. при посредничестве Международного Комитета Красного Креста и Офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ армянской стороне были переданы тела армянских военнослужащих. При внешнем осмотре тел судмедэкспертами были зафиксированы множественные повреждения, следы пыток и глумления. Армения и НКР заявили, что будут добиваться от международных инстанций привлечения Азербайджана к правовой ответственности.