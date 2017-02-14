Содержащиеся в пенитенциарных учреждениях лица мошенническим путем похитили у граждан и юрлиц более 150 млн. драмов – СК Армении

В Следственном комитете Армении сегодня состоялось рабочее совещание, которое вел председатель СК РА Агван Овсепян. Как сообщает пресс-служба СК Армении, на повестке дня был вопрос о хищениях, совершенных путем мошенничества заключенными и осужденными, содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях Министерства юстиции РА. В обсуждении данного вопроса принял участие начальник Управления уголовно-исполнительных учреждений МЮ РА Артур Осикян. Согласно проведенным по поручению председателя СК РА исследованиям, ряд многоэпизодических мошенничеств были организованы и осуществлены лицами, содержащимися в УИУ. Таким образом, в 2016 году в республике были зарегистрированы 964 случая мошеннического хищения имущества и денежных средств, из которых 106(три случая из них - вымогательство), согласно добытым доказательствам, были организованы и совершены содержащимися в УИУ осужденными или находящимися под стражей лицами. Причиненный последними имущественный вред гражданам и юридическим лицам, по предварительным данным, оценивается в сумму порядка 150 млн. драмов. “Исследования показывают, что ряд хищений путем мошенничества и злоупотребления доверием были совершены находящимися в УИУ под стражей лицами или отбывающими наказание осужденными, где должна быть обеспечена их изоляция, ограничена возможность совершения новых преступлений, но, как выясняется, даже в подобных условиях продолжают совершаться преступления, в том числе мошенничества. Находясь в УИУ, им удается наладить связь с различными юридическими и физическими лицами, завладеть их доверием и злоупотребить им, причинив значительный имущественный вред. В рамках уголовных дел было раскрыто множество подобных случаев. Должны быть предприняты меры не только по раскрытию преступлений, но и их предупреждению”, - заявил председатель СК РА Агван Овсепян. Добытые в рамках расследуемых в производстве СК уголовных дел фактические данные свидетельствуют о том, что мошенничества были совершены различными способами: основным средством являются мобильные телефоны, через которые отдельные заключенные и осужденные имели возможность пользоваться интернет-связью. Последние свои преступные замыслы осуществляли и доводили до конца посредством сообщников, находящихся на свободе. "По итогам изучения находящихся в производстве подразделений Следственного комитета РА уголовных дел было установлено, что помимо вышеуказанных, уже раскрытых 106 случаев, по еще 100 и более случаям предполагаемые преступники выходили на связь с потерпевшими посредством мобильных телефонов, чьи звонки обеспечивались антеннами, установленными близ различных уголовно-исполнительных учреждений МЮ РА. Предварительные данные свидетельствуют о том, что они, по всей вероятности, были произведены содержащимися в уголовно-исполнительных учреждениях лицами. Для их выявления предпринимаются соответствующие следственные и иные процессуальные действия. Следует отметить, что наши граждане в довольно простых ситуациях попадают в устроенную преступником ловушку, понеся в итоге серьезный материальный вред", - отметили в СК. В сообщении также указывается, что преступления, организованные и совершенные содержащимися в уголовно-исполнительных учреждениях лицами посредством телефонов и интернет-связи, не ограничиваются только мошенничествами и вымогательствами: при расследовании многих уголовных дел было установлено и подтверждено, что они при помощи тех же технических средств организовывали и осуществляли незаконный оборот наркотиков. "По итогам совещания председатель СК РА дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности расследования данного вида преступления, придав при этом важное значение информированию общества и повышению уровня осведомленности граждан. Совместно с представителями Управления УИУ МЮ РА были проанализированы условия и причины, способствующие их совершению, и были достигнуты договоренности об улучшении обмена данными и развертывании рабочих дискуссий по отдельным случаям, которые позволят повысить в первую очередь эффективность проведения сотрудниками уголовно-исполнительных учреждений превентивных мероприятий, а также раскрываемость", - говорится в сообщении.



