Украина подала иск в ВТО в связи с ограничением транзита через РФ

Украина 9 февраля подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с ограничением Россией торгового транзита через свою территорию. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило министерство экономического развития Украины. Киев добивается создания группы экспертов в рамках дела об ограничении транзита с территории Украины через территорию РФ в третьи страны - Казахстан и Киргизию. "Торговая агрессия РФ, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита (а де-факто - почти полный запрет) из Украины в третьи страны должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены", - заявила торговый представитель Украины Наталья Никольская. По ее сведениям, с момента введения этой ограничительной меры экспорт товаров с Украины в страны Центральной и Восточной Азии в 2016 году снизился более чем на 38 процентов по сравнению с 2015 годом. В целом Киев оценивает годовые потери от снижения экспорта товаров в Казахстан и Киргизию более чем в 400 млн долларов США. В частности, пострадали почти 80 процентов от всех экспортных поставок с Украины в Казахстан и 95 процентов - в Киргизию, указано в пресс-релизе украинского Минэкономиразвития. Первое заседание ВТО состоится 20 февраля Поскольку на первом этапе проведенных 10 ноября консультаций в ВТО по этому вопросу Россия не готова была к урегулированию спора и не приняла меры по отмене ограничений в сфере транзита, украинская сторона направила в ВТО требование о рассмотрении дела по существу. Заседание органа по разрешению споров ВТО, на котором будет рассматриваться запрос Украины об учреждении панели арбитров состоится 20 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минэкономразвития Украины. Это уже второй иск Украины в ВТО в отношении России за последнее время. Первый иск, который уже рассматривает группа экспертов организации, касается спора об ограничительных мерах РФ к импорту украинских вагонов и железнодорожного оборудования. В сообщении также сказано, что ведется сбор материалов для подготовки следующего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров. Песков - журналистам: Эвентуальные рассуждения неуместны В ответ Москва заявила, что использует предусмотренные международным правом средства юридической защиты в ответ на иск Киева. На вопрос о последствиях украинского иска пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля указал, что "какие-то эвентуальные рассуждения здесь вряд ли уместны". 3 июля 2016 года был обнародован указ президента России от 1 июля N319, вносящий изменения в указ президента РФ от 1 января 2016 N1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию Российской Федерации". Этот документ вводит дополнительные ограничения по транзиту через территорию РФ товаров, произведенных на Украине.