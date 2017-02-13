СНБ предупреждает: из банкоматов Армении украдено 133 млн. драмов

Служба национальной безопасности Армении сообщает о том, что на территории стран бывшего СССР действует преступная группа, совершающая махинации при помощи компьютерных программ, рассылаемых посредством электронных писем. В этой связи СНБ Армении призвала физические и юридические лица быть бдительными, проявлять здоровую подозрительность к письмам с незнакомых адресов, подозрительные послания стирать, не открывая. Как сообщает пресс-центр СНБ, совершенный указанным способом случай выявлен в Армении. Члены преступной группы, в составе которой иностранцы, от имени одного из ведомств разослали сотрудникам коммерческого банка зараженные фальшивые письма, с их помощью проникли во внутреннюю сеть банка и завладели информацией. Затем, разместив на одном из серверов банка программу, заразили обслуживаемые банком банкоматы, нарушив их работу. Прибывшие в Армению члены группы в Ереване и Абовяне посредством этих банкоматов похитили 133 млн драмов. Личности преступников установлены.