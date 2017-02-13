Международная правозащитная организация “Amnesty International” решительно осудила экстрадицию блогера Лапшина из Беларуси в Азербайджан. В заявлении организации отмечается, что Лапшину в Азербайджане не гарантирована безопасность, ему грозят пытки и несправедливое судебное разбирательство. “Amnesty International” потребовала от азербайджанских властей немедленно освободить блогера Лапшина и прекратить в отношении него уголовное преследование. ““Amnesty International “ считает, что уголовное преследование в отношении блогера Лапшина связано с его критикой в адрес азербайджанских властей, и предъявленные ему обвинения не имеют под собой правового обоснования. Озвученная им критика укладывается в рамки права на свободу слова”,- отмечается в заявлении, передает “Арменпресс”. Что касается обвинения в незаконном пересечении границы, то “Amnesty nternational” подчеркивает, что оно не должно рассматриваться как уголовное преступление. “Правозащитная организация “Amnesty International” полагает, что уголовное преследование в отношении Лапшина – волюнтаристское решение, и блогера надо немедленно освободить. Есть определенные вопросы по поводу деталей его задержания в Беларуси. В Азербайджане он находится под угрозой пыток и других видов насилия. Лапшину отказано в свидании с женой”,- сказано в заявлении.