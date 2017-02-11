Армения представит убежище талышскому журналисту из Азербайджана

К властям Армении обратился Шахин Мирзоев с просьбой о предоставлении временного убежища, поскольку, являясь членом Совета талышской культуры, участником Талышского освободительного движения, сотрудником газеты «Толыши Садо», был вынужден бежать из Азербайджана из-за гонений против национальных и религиозных меньшинств и грубейшего попрания их прав и вместе с семьей прибыть в Армению. Немногим ранее с таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян. По его словам, власти Армении положительно отреагировали на просьбу Шахина Мирзоева.