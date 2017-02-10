Премьер Армении принял посла США

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посла США в Армении Ричарда Миллза, которого сопровождала глава ереванского офиса USAID Дебора Гриссер. Стороны обсудили вопросы, связанные с антикоррупционной политикой и сотрудничеством в этой области. Карен Карапетян представил инициативы, нацеленные на снижение коррупционных рисков, а также расширение участия общества. Посол США выразил удвовлетворение антикоррупционными шагами правительства и отметил, что предстоит еще многое сделать, и США готовы поддержать новые шаги. Мы намерены работать с силами, которые готовы реально бороться с коррупцией, отметил посол. Премьер по просьбе посла рассказал о том, как будет создаваться независимый Антикоррупционный орган на платформе Комиссии по этике высокопоставленных чиновников. Обсуждались также вопросы, связанные с криминализацией незаконного обогащения, повышения уровня расследования коррупционных преступлений и другие законодательные инициативы.