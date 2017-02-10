Генпрокуратура Беларуси подтвердила: Лукашенко публично солгал

В Генеральной прокуратуре Беларуси подтвердили, что блогер Александр Лапшин не находился в розыске по линии Интерпола. Как сообщил РИА Новости представитель генеральной прокуратуры Белоруссии, «блогер Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии и переданный Азербайджану, был объявлен не в международный, а в межгосударственный розыск». Ранее СМИ со ссылкой на представителя полиции Армении сообщили, что полиция направляла запрос в Интерпол и получила ответ, что Лапшин никогда не находился в розыске по линии этой организации. «Гражданин Лапшин находился в межгосударственном розыске и был задержан в соответствии с соглашением, которое действует между государствами СНГ", — заявил представитель белорусской прокуратуры. Заявление представителя Генпрокуратуры прямо противоречат утверждениям президента Лукашенко. Напомним, что 3 февраля он заявил: "Его задержали согласно решению Интерпола. И согласно всем законам и порядку мы должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем его вообще выпустить, но это будет неправильно».