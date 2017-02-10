Доставивший в июле еду группе “Сасна црер” Артур Саркисян вновь взят под стражу

Суд в Армении накануне постановил изменить меру пресечения в отношении обвиняемого в пособничестве вооруженной группе “Сасна црер” Артура Саркисяна, заключив его под стражу сроком на два месяца, передает Радио Азатутюн. Накануне Специальная следственная служба (ССС) задержала Артура Саргсяна, получившего за доставку продовольствия членам вооруженной группы прозвище «Доставщик еды». В беседе с Радио Азатутюн его адвокат Тигран Егорян сообщил, что ССС сочла основанием для задержания неявку Саркисяна в следственный орган. Между тем, по словам адвоката, они заранее поставили следователя в известность о неявке и попросили изменить день встречи.