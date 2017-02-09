Парламент Армении ратифицировал Парижское соглашение

Национальное Собрание Армении на заседании 9 февраля ратифицировало Парижское соглашение, подписанное 12 декабря 2015 года. Соглашение единогласно ратифицировано 93 голосами «за». Парижское соглашение регулирует меры по снижению уровня углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотскому протоколу в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.