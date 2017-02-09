Представитель ОБСЕ Дунья Миятович выразила обеспокоенность в связи с экстрадицией журналиста Лапшина в Баку

  • Lragir.am
  • Право - 09 Февраля 2017, 14:24
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович выразила обеспокоенность в связи с экстрадицией из Минска в Баку известного российско-израильского блогера, журналиста Александра Лапшина.

“Встревожена. Блогера, журналиста ведут в тюрьму, словно опасного преступника. Свобода слова должна превалировать в регионе ОБСЕ”, – написала Миятович в своем микроблоге в Twitter.

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