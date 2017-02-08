В Белоруссии не получали обращений о выдаче Лапшина от России или Израиля

INTERFAX.RU - В Генеральной прокуратуре Белоруссии заявляют, что ни Россия, ни Израиль не обращались с просьбой о выдаче им блогера Александра Лапшина. "Ни Российская Федерация, ни Государство Израиль, гражданином которых является Александр Лапшин, с просьбой о его выдаче к белорусской стороне не обращались", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Генпрокуратуре. Лапшин был задержан 15 декабря 2016 года на территории Минска по запросу азербайджанской стороны. При этом, отметили в Генпрокуратуре, деяния Лапшина, в совершении которых он обвиняется в Азербайджане, являются также наказуемыми по белорусскому уголовному законодательству. Сроки давности привлечения блогера к уголовной ответственности по белорусскому и азербайджанскому законодательству не истекли, он не является гражданином Белоруссии, в связи с этим Минск принял решение о выдаче. "В соответствии с требованиями действующего законодательства проверка доказанности вины выдаваемого лица в совершении инкриминируемых преступлений не относится к компетенции запрашиваемой стороны", - подчеркнули в белорусской прокуратуре.