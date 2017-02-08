Арпине Ованнисян о деле Миграна Погосяна

Сегодня в ходе Правительственного часа в парламенте руководитель фракции Армянского национального конгресса Левон Зурабян попросил прокомментировать некоторые фрагменты антикоррупционной борьбы. «Речь идет о приснопамятном Мигране Погосяне, бывшем начальнике СПИСА, известном как Кетрин Мигран. В свое время он купил машину для СПИСА у собственной компании. К этому прибавился и панамский скандал», сказал Левон Зурабян. Он попросил прокомментировать, почему дело Погосяна закрыли, и теперь он явно идет на выборы в составе правящей партии. Зурабян напомнил, что по индексу восприятия коррупции Армения начинает переживать регресс. Министр юстиции Арпине Ованнисян отказалась комментировать решения следственных органов, поскольку это может быть трактовано как вмешательство. Хотя и у нее есть вопросы по этому поводу. Арпине Ованнисян отметила, что данный и другие фрагменты связаны с дефицитом публичной отчетности чиновников. «Мы разрабатываем в правительстве механизмы воздействия на следствие путем расширения отчетности. Есть проект, в соответствии с которым органы, которые будут уполномочены проводить расследование по антикоррупционным делам, должны будут отчитываться обществу о ходе дел и основаниях их закрытия. Сейчас мы недовольны уровнем такой отчетности», сказала министр. Что касается ухудшения индекса восприятия коррупции, по словам министра, на самом деле в Армении ситуация не изменилась, просто улучшилось положение в других странах.