Реакция МИД Армении и НКР на экстрадицию Лапшина

Вердикт Верховного суда Беларуси, оставившего в силе решение о выдаче известного блогера Александра Лапшина Азербайджану для уголовного преследовании, является не только выражением открытой поддержки политики запугивания иностранных граждан, проводимой азербайджанскими властями, но и вопиющим нарушением фундаментальных прав на свободу передвижения и свободу слова, говорится в комментарии Управления информации и по связям с общественностью МИД Нагорно-Карабахской Республики агентству Artsakhpress. Верховный суд Беларуси 7-го февраля оставил без удовлетворения жалобу блогера Александра Лапшина на решение о его выдаче Баку. “Намереваясь выдать Александра Лапшина Азербайджану по запросу Баку на основе сфабрикованного и политически ангажированного дела белорусские власти демонстрируют, что ставят политическую выгоду выше демократических норм и принципов законности и справедливости”, - отмечается в комментарии МИД НКР. Преследование Александра Лапшина, его экстрадиция в Азербайджан являются грубейшим нарушением основополагающих прав человека на свободу слова и передвижения, что в очередной раз демонстрирует существующую пропасть между диктатурой и демократией. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Однозначно, что поток политических, общественных деятелей, представителей культуры, журналистов, туристов в Нагорный Карабах не остановится, а приумножится.