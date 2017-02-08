Беларусь выдала блогера Александра Лапшина Азербайджану

Гражданин РФ, Украины и Израиля, блогер Александр Лапшин вечером во вторник, 7 февраля, доставлен в Баку рейсом из Минска, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана. Несколькими часами ранее Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина на решение Минского горсуда, признавшего законным постановление Генпрокуратуры об экстрадиции Лапшина в Азербайджан для уголовного преследования. Как сообщила адвокат блогера Наталья Шекина, жена Лапшина Екатерина от его имени обратилась в отдел гражданства и миграции ГУВД Мингорисполкома за предоставлением ее мужу дополнительной защиты (процедура, подобная предоставлению убежища). Лапшина в интервью DW подтвердила данный факт, но отказалась сообщить подробности.

По запросу Интерпола

В беседе с журналистами после оглашения решения Верховного суда Екатерина Лапшина сказала, что еще есть некая возможность что-то изменить: "Когда у нас закончится белорусский этап, то начнется этап борьбы в Азербайджане. Будем продолжать бороться".

Напомним, что Александр Лапшин является гражданином Израиля, России и Украины. В своем блоге он описал посещение им Нагорного Карабаха, за что Уголовный кодекс Азербайджана предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Затем, пользуясь украинским паспортом с отличной от российского транслитерацией имени (Александр - Олександр), Лапшин посетил Азербайджан и рассказал об этом в блоге.

15 декабря белорусские власти задержали Лапшина по запросу Интерпола. Через месяц Генпрокуратура постановила выдать его Азербайджану, 26 января Минский горсуд признал данное постановление законным. Теперь это решение поддержал Верховный суд. Власти в Баку, обвиняют Лапшина в нарушении статей 281.2 (призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение госграницы) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отсрочить выдачу едва ли удастся

Защита блогера надеялась отсрочить процедуру его экстрадиции. Такое мнение в интервью DW высказал Андрей Елисеев, аналитик варшавского исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST). По белорусским законам дополнительная защита предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории Беларуси, если у него нет оснований для предоставления статуса беженца, но имеются обоснованные опасения столкнуться после экстрадиции с угрозой смертной казни, пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"В данном случае речь идет о выдаче иностранному государству, которое Беларусь не считает по умолчанию серьезно нарушающим права человека. Потому, вероятно, такое прошение даже не будет принято к рассмотрению", - полагает Елисеев.

Стоит отметить, что 3 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко так прокомментировал дело Лапшина: "Его задержали согласно решению Интерпола. И согласно всем законам и порядку мы должны передать его Азербайджану. Конечно, мы можем его вообще выпустить, но это будет неправильно". Глава государства подчеркнул, что "нет оснований его (Лапшина. -) не передавать".

Лукашенко повлиял на решение Верховного суда?

Жена блогера Екатерина 7 февраля заявила журналистам, что эти слова президента повлияли на решение Верховного суда. С ней согласен юрист Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев. В интервью DW он отметил, что озвученная президентом позиция "значительно сузила возможности Верховного суда по рассмотрению жалобы". По словам Агеева, высказывание главы государства "до принятия Верховным судом какого-либо решения по жалобе - конечно же, своего рода давление на суд".

Аналогичной точки зрения придерживается и юрист Павел Сапелко из незарегистрированного правозащитного центра "Весна". Вместе с тем в интервью DW Сапелко обратил внимание на другой аспект - не понятны основания для экстрадиции блогера, если речь идет о посещении им Нагорного Карабаха.

"Я не могу понять, почему это решение было принято. Я пытаюсь вспомнить какой-то похожий состав преступления в Беларуси, который соответствовал бы такого рода преступлению, и у меня с этим большие затруднения. А ведь это обязательное условие, чтобы это преступление являлось таковым на территории Беларуси", - указал Павел Сапелко.

Последовательная позиция Минска

Действительно, Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Беларуси предусматривает, что основанием для экстрадиции может быть обвинение иностранца в совершении преступления, за которое законодательством Беларуси и запрашивающего государства предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Напомним, что процесс по делу Лапшина проходил в закрытом режиме, публика допускалась только на оглашение резолютивной части решения, поэтому настоящая аргументация сторон не известна.

Что касается политического аспекта, то в интервью DW председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич констатировал, что в данном случае нужно признать последовательную позицию белорусских властей, которые не признает новый статус спорных территорий. "Это происходит в отношении Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Приднестровья, восточных областей Украины, какие попали под оккупацию. Возможно, Александр Лукашенко чувствует тут определенную угрозу и в отношении Беларуси. Естественно, он в данной ситуации надеется на международное законодательство и поддержку", - заключил Губаревич.