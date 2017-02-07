Европейский суд по правам человека во вторник, 7 февраля, постановил, что российское государство должно выплатить 23 гражданам РФ, среди которых правозащитник Лев Пономарев и лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, в общей сложности 183,6 тысячи евро в качестве компенсации за неправомерные действия властей. ЕСПЧ посчитал РФ виновной в нарушении свободы мирных собраний и права на эффективную правовую защиту граждан. Компенсации должны быть выплачены пострадавшим в течение трех месяцев со дня вступления приговора в силу/ Речь идет о препятствовании властями проведению мирных пикетов в 2009-2012 годах в России, в частности, митингов против нарушений гражданских прав, маршей, парадов "гей-прайд", акций "Стратегии-31" и других мероприятий гражданского общества. Кроме того, в отношении некоторых других участников было установлено нарушение российским государством свободы самовыражения, права на свободу и неприкосновенность личности и права на справедливое судебное разбирательство, согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
ЕСПЧ присудил группе россиян более 180 тысяч евро
- Право - 07 Февраля 2017, 17:08