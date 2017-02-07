Делом Лапшина Азербайджан отплатил Израилю за поставку вооружений

Действия Азербайджана, настойчиво добившегося экстрадиции Александра Лапшина из Беларуси, являются вызовом в первую очередь Израилю. Об этом заявил пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян, комментируя по просьбе корреспондента Новости Армении – NEWS.am решение Верховного суда Беларуси, подтвердившего решение прокуратуры об экстрадиции Александра Лапшина. «К сожалению, страна, пережившая ужасы нацизма, сама записалась в ряды нацистских государств. Решение Верховного суда Беларуси больше похоже на решение меджлиса авторитарного тюркского государства, и оно нанесло серьезный ущерб авторитету страны. Думается, что немалую роль сыграла врученная Лукашенко медаль Гейдара Алиева, которую он обещал отработать, и выполнил обещание. В целом решение ВС Беларуси расцениваем как скандальное, безобразное, противоправное», - заявил Давид Бабаян, добавив, что уверен – белорусский народ не поддерживает подобное решение. Отвечая на вопрос, может ли стать дело Лапшина прецедентом для ограничения свободы передвижения других граждан, пресс-секретарь президента НКР отметил, что теоретически такое может произойти. «Однако я уверен, что эффект будет прямо противоположным тому, на который рассчитывали в Баку», - заметил Бабаян. Он также коснулся возможной реакции Тель-Авива. «В свете происходящего, Израилю следует приостановить сотрудничество с Азербайджаном. Уже видно, как Азербайджан «отплатил» Израилю за поставку вооружений. Ведь ни для кого не секрет, что жизнь Александра Лапшина будет под серьезной угрозой в азербайджанской тюрьме. Действия Азербайджана – вызов в первую очередь Израилю», - подчеркнул Давид Бабаян. Пресс-секретарь президента НКР особо отметил, что судебный фарс стал возможен благодаря использованию Азербайджаном Интерпола для достижения своих подлых целей. «Фактически, по линии Интерпола разыскивается невиновный человек, процесс ведется с грубейшими нарушениями международного права и международного гуманитарного права. Нельзя допустить, чтобы Интерпол превратился в Интергестапо», - подчеркнул Бабаян. МИД Израиля внимательно следит за развитием событий по делу блогера Александра Лапшина. Об этом в ответ на запрос Новости Армении-NEWS.am заявил пресс-секретарь МИД Эммануэль Нахшон. «Мы внимательно следим за развитием событий по делу г-на Лапшина и находимся на связи с соответствующими сторонами по дипломатическим и консульским каналам», - заявил представитель МИД Израиля. Отметим, что Верховный суд Беларуси на заседании утром 7 февраля отклонил жалобы по делу Александра Лапшина. По словам адвоката Лапшина, решение вступает в силу с момента оглашения, и теоретически экстрадиция Александра Лапшина возможна даже сегодня. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Делом Лапшина Азербайджан отплатил Израилю за поставку вооружений
- Право - 07 Февраля 2017, 15:59