Армения согласилась создать независимый Антикоррупционный орган

Сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился с главой делегации ЕС в Армении Петром Свитальским.

Обсуждались вопросы, связанные с антикоррупционной борьбой и сотрудничеством в этой сфере.

Карен Карапетян проинформировал о разработке нового законодательного пакета, в рамках которого на платформе Комиссии по этике высокопоставленных чиновников будет создан независимый Антикоррупционный орган. Пакет полностью пересмотрит нынешние системы декларирования и столкновения интересов.