Верховный суд Белоруссии рассмотрит решение о выдаче блогера Лапшина Баку

Верховный суд (ВС) Белоруссии рассмотрит дело об экстрадиции в Азербайджан российско-израильского блогера Александра Лапшина 7 февраля, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Ляскова. Гражданин РФ и Израиля Александр Лапшин был задержан на территории Республики Беларусь на основании запроса генеральной прокуратуры Азербайджана. Его разыскивали за то, что в апреле 2011 года, в октябре 2012 года и в июне 2016 года он посетил Нагорно-Карабахскую Республику, а также критиковал в своем блоге осуществляемую Азербайджаном политику. Азербайджан в 2011 году включил его в “черный список”. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск. В январе Генпрокуратура Белоруссии решила выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Городской суд Минска оставил в силе решение прокуратуры о выдаче Лапшина. Адвокаты блогера решили обжаловать это постановление в последней инстанции — Верховном суде Белоруссии. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет оснований для того, чтобы не выдавать Азербайджану Лапшина. При этом МИД РФ, комментируя ситуацию возможной выдачи Белоруссией Лапшина, заявил, что депортация российских граждан в третьи страны недопустима. Ранее о недопустимости выдачи Азербайджану независимого Александра Лапшина уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.