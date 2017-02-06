Испания: бывший глава Каталонии в суде в сопровождении сторонников

В сопровождении тысяч демонстрантов пришел в суд Барселоны экс-глава правительства Каталонии Артур Мас. Манифестанты скандировали: “независимость”. Некоторые принесли с собой “эстеладу” – неофициальный флаг каталонских земель – символ сторонников выхода автономной области из состава Испании. Политика обвиняют в злоупотреблении властью и неповиновении органам правопорядка. Речь идет об организации опроса населения о независимости Каталонии в ноябре 2014 года. Свое мнение тогда выразили около трети избирателей. Подавляющее большинство высказались за независимость. Позже Конституционный суд Испании признал опрос противоречащим основному закону страны. В суде Мас заявил: “Это была моя политическая инициатива, потому что в то время (в 2014 году) я находился в должности председателя правительства Каталонии, это также инициатива моего кабинета. Но я хочу ясно сказать, что направление было задано руководством правительсва, а именно исходило от меня.” Прокуратура требует лишить Маса права занимать государственные должности в течение 10 лет, но не просит о тюремном заключении. Слушания продлятся до 10 февраля.

Сам Мас считает, что нельзя считать преступлением желание “слушать людей” и называет опрос “праздником демократии”.