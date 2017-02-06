Из Армении ежегодно выводится 1 миллиард долларов: их надо вернуть народу

Парламентское большинство отклонило сегодня законопроект Никола Пашиняна о создании комиссии по легализации имущества бывших и нынешних чиновников. «Против» проголосовали 56 депутатов, «за» 39. Законопроект не вошел в повестку сессии. До голосования Никол Пашинян заявил, что создание временной комиссии по изучению этимологии имущества чиновников и аффилированных с ними лиц важно, поскольку граждане Армении должны, наконец, узнать, что произошло с национальными благами за последние 25 лет. «На сегодняшний день нет ни одного механизма, который позволил бьы выяснить, правда ли то, о чем пишут чиновники в своих декларациях. Нет государственных органов, которые могут проверить их. Тем более, что в декларациях чиновники сообщают только об имуществе, которое находится в Армении. Между тем, ежегодно из Армении вывозится 1 миллиард долларов и больше. Награбленное должно быть возвращено народу, но это должно произойти без вендет и виселиц», сказал Никол Пашинян. По этому вопросу нужен спокойный разговор. Руководитель фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что ее фракция проголосует «за». Она отметила, что чиновники должны доказать законность своего богатства. «Что мешает без охоты на ведьм заявить, что в Армении столько-то чистых миллиардов», сказала она. Грант Багратян также призвал начать этот процесс и довести его до люстрации. Секретарь фракции АРФД Агван Варданян отметил, что они будут голосовать «за», но этому парламенту осталось пара месяцев до завершения полномочий, а в новом парламенте комиссия действовать не будет. Партия «Армянское возрождение» также заявила, что будет голосовать «за». А руководитель фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что они будут голосовать против.