Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение судьи, который отказался восстановить действие указа о миграционной политике, и заявил, что из-за этого страна подвергается опасности. "Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", - написал он в "Твиттере". "Я поручил службам национальной безопасности проверять всех въезжающих в нашу страну ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО. Суды делают эту работу очень трудной!" - добавил он. Ранее в воскресенье апелляционный суд в США отклонил запросадминистрации президента Дональда Трампа, требующий немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Это означает, что запрет на въезд не будет работать по меньшей мере до конца рассмотрения поданной министерством юстиции апелляции. Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон. Она утверждает, что миграционный указ противоречит конституции. Министерство юстиции настаивает, что власти штатов не могут оспаривать президентские распоряжения, а также ставить под сомнение его суждения относительно национальной безопасности. Сразу после решения судьи в Сиэтле американские визовые органы начали восстанавливать визы, аннулированные из-за нового указа. Всего с момента издания указа было аннулировано около 100 тысяч уже выданных американских виз. В Белом доме ранее заявили, что считают указ правомерным, целесообразным и направленным на защиту страны и ее жителей. Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 27 января. Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введен 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней. Подписание документа привело к масштабным протестам по всему миру.