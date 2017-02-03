Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти

О начале судебного разбирательства сообщил в ходе традиционной большой пресс-конференции в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко Власти Белоруссии подали в суд на Россию в связи с сокращением поставок в страну российской нефти, заявил президент Александр Лукашенко в ходе проходящей в пятницу в Минске встречи с представителями общественности и прессой. «Спор шел только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд согласно нашим договоренностям», — подчеркнул президент (цитата по ТАСС), назвав ненормальной ситуацию, когда «самые близкие две республики, самые родные люди начинают репу драть». Президент особо отметил, что сама Белоруссия не нарушила ни одного заключенного с Россией договора, в то время как Россия «пинает их и в хвост и в гриву», а российские власти относятся к белорусским чиновникам «наплевательски». «Приезжают министры — стоят в приемной в очереди», — посетовал Лукашенко, заверив, что в случае необходимости страна сможет и вовсе отказаться от закупок российской нефти. «Без российской нефти мы обойдемся», — заявил Лукашенко, пообещав, что выход, как бы это ни было трудно, будет найден. «Этого в России, к сожалению, не понимают», — добавил президент (цитата по БЕЛТА).

