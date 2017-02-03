Захарова: Москва выступает против выдачи блогера Лапшина Азербайджану

Москва выступает против выдачи блогера Андрея Лапшина Азербайджану, настаивая на недопустимости выдачи российских граждан третьим странам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы последовательно настаиваем на том, что выдача российских граждан третьим странам недопустима, и с целью доведения нашей позиции по этому вопросу мы осуществляем интенсивные контакты с министерством иностранных дел Белоруссии, компетентными органами этой страны", — сказала она на брифинге в пятницу, передает РИА Новости. Ранее о недопустимости выдачи Азербайджану независимого Александра Лапшина уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что это прямо установлено частью 1 статьи 61 Конституции РФ: «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». Напомним, гражданин РФ и Израиля Лапшин был задержан на территории Республики Беларусь на основании запроса генеральной прокуратуры Азербайджана. Его разыскивали за то, что в апреле 2011 года, в октябре 2012 года и в июне 2016 года он посетил Нагорно-Карабахскую Республику, а также критиковал в своем блоге осуществляемую Азербайджаном политику. Азербайджан в 2011 году включил его в “черный список”. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени "Александр" ("Олександр"). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск. Ранее стало известно, что заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук, рассмотрев просьбу генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче гражданина России и Израиля Александра Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, постановил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя арест в Минске по требованию Азербайджана блогера и путешественника Александра Лапшина, заявил, что Москва выступает против криминализации посещения частными лицами той или иной территории в различных регионах и постарается решить этот вопрос.