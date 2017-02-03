Солдат, охранявший Лувр, открыл огонь по мужчине, который пытался проникнуть в музей. Он получил ножевое ранение, передает Le Figaro. По данным Reuters, у подозреваемого был при себе небольшой чемодан. В настоящий момент Лувр блокирован силовиками, кроме того, закрыта станция метро «Пале-Рояль Лувр». Как пишет Le Figaro, на месте приосшествия работают саперы. Нападваший получил серьезные травмы. МВД Франции в твиттере подтвердило, что у Лувра произошел «серьезный инцидент, связанный с безопасностью».
В Париже неизвестный напал с ножом на военнослужащего
- Право - 03 Февраля 2017, 13:50