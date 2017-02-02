США разрешили согласовывать с ФСБ поставки американской электроники

США уточнили санкционный режим в отношении ФСБ. Минфин США объявил все «сделки и действия» с российским ведомством легальными, за исключением определенных категорий. Власти США ослабили санкционный режим в отношении ФСБ России. Документ об изменении санкционного режима опубликован на сайте Минфина страны. В документе говорится, что впредь разрешаются «все сделки и действия» с участием российской Службы безопасности. При этом будут применены «определенные исключения». На сайте Минфина отмечается, что разрешаются сделки и действия, которые были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Согласно документу, теперь американские компании смогут получать лицензии, разрешения и сертификаты от ФСБ для ввоза в Россию электронных товаров.

