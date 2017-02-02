Россия ввела пограничную зону с Белоруссией без предупреждения

В белорусском МИДе заявили, что Россия объявила о создании пограничной зоны вдоль границы с Белоруссией, не уведомив об этом власти республики В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с республикой без предварительного уведомления. Об этом глава пресс-службы белорусского МИДа Мария Ваньшина заявила агентству БЕЛТА. «На данном этапе хотелось бы выделить два важных аспекта. Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», — сказала она. По словам Ваньшиной, «у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе». Она подчеркнула, что это идет вразрез с договоренностями обеих стран. Представитель белорусского МИДа также отметила, что инициатива не исходила со стороны республики. Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев ранее в четверг заявил, что отношения с Белоруссией продолжают развиваться, а договор об открытой границе будет действовать и дальше. По его словам, пограничные зоны рассчитаны на граждан третьих стран.

