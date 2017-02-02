Пленный был в военном обмундировании, вооружен и в составе диверсионной группы – Сенор Асратян

Пресс-секретарь Армии обороны Арцаха Сенор Асратян в ответ на заявление министерства обороны Азербайджана о том, что взятый в плен армянской стороной 1 февраля Эльнур Гусейнзаде «в настоящее время не состоит в Вооруженных силах Азербайджана», подтвердил, что пленный был в военном обмундировании, вооружен и в составе диверсионной группы.

В частности, на своей странице в соцсети Facebook он написал: «Вчера в 23:30 в ответ на распространенное МО НКР сообщение о диверсионно- разведывательной вылазке, оборонное ведомство Азербайджана выступило с опровержением, в котором, в частности, говорится, что якобы взятый в плен 1 февраля Эльнур Гусейнзаде «во время воинской службы систематически нарушал воинскую дисциплину, не выходил на службу, а впоследствии был демобилизован из рядов Вооруженных сил, и в настоящее время не состоит в Вооруженных силах Азербайджана».

То, что азербайджанская сторона в любой безвыходной ситуации готова отказаться от своего солдата и представить его, во-первых, как дезертира, а затем также как человека никак не связанного с вооруженными силами, ясно и полностью вписывается в логику Азербайджана. Но алогично и непонятно то, как может демобилизовавшийся военнослужащий в военном обмундировании, вооруженный и более того в составе диверсионной группы проникнуть на межпостовую территорию войск противника, пытаясь осуществить операцию спецназначения и в результате попасть в плен к армянской стороне…Вот вам и азербайджанское мышление», - написал Асратян.