Директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией

INTERFAX.RU - Пограничная зона установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией, это предусмотрено приказами директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, которые опубликованы на портале правовой информации. Пограничные зоны устанавливаются для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ", говорится в документах. В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской области должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков. Ранее пограничной зоны на границах субъектов РФ с Белоруссией не было.