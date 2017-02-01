П. Свитальски: Карен Карапетян искоренит коррупцию в Армении

Глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски связывает большие надежды с новым правительством РА во главе с Кареном Карапетяном, особенно в вопросе активного искоренения коррупции. Об этом дипломат сказал сегодня в рамках мероприятия по старту информационной кампании «Стоп коррупция». На вопрос, сумели ли бывшие премьер-министры РА Овик Абрамян и Тигран Саркисян достичь успехов в борьбе с коррупцией, Петр Свитальски ответил, что в то время степень ответственности не была столь высока. Однако глава делегации ЕС подчеркнул, что у бывших премьеров Армении действительно были проблемы в этом вопросе. «Сейчас же всё по-другому. Мы являемся свидетелями реальных шагов нового правительства, в частности, по антикоррупционной деятельности. Честно говоря, что касается этого вопроса, то в прошлые годы мы так и не смогли наладить диалог с правительством РА. Мы пытались убедить бывшие кабмины в том, что создание организации по борьбе с коррупцией – это наилучшее решение проблемы. Но на сегодняшний день в лице нового правительства Армении мы имеем в этом деле хорошего партнера», – подчеркнул посол. «Это правительство серьезно настроено на устранение конфликта интересов властных кругов посредством изменения законодательства. В прошлом году мы часто говорили об этом с правительственными кругами, отмечая, что бизнес и государственное управление не должны иметь ничего общего».