Сотрудников ФСБ обвинили в госизмене в пользу США

Двум сотрудникам ФСБ, а также бывшему менеджеру "Лаборатории Касперского" предъявлено обвинение в госизмене в пользу США, сообщил Интерфаксу адвокат одного из арестованных по этому делу. Руководитель "Команды 29" Иван Павлов подтвердил, что речь идет о руководителе Центра информационной безопасности ФСБ России Сергее Михайлове и его подчиненном Дмитрии Докучаеве, а также о бывшем главе отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслане Стоянове. "Не знаю, как остальные, но мой подзащитный вину не признает", - сказал Павлов. При этом он не стал конкретизировать, чьи именно интересы он представляет. Заявление Павлова подтвердили Би-би-си в пресс-службе "Команды 29".