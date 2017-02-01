Антикоррупционный центр «Транспаренси интернешнл» считает недопустимым попытки замять дело о связи бывшего начальника СПИСА Армении Миграна Погосяна с «оффшорным скандалом», а также его участие в предвыборном списке какой бы то ни было партии. В заявлении организации по этому поводу напоминается, что 23 января текущего года Специальная следственная служба Армении приняла решение прекратить дело в отношении Миграна Погосяна в связи с отсутствие состава преступления. Как сообщалось ранее, бывший начальник Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян допрошен в рамках дела о панамских оффшорных махинациях. Мигран Погосян распрощался с должностью, оказавшись замешанным в скандал вокруг оффшорных махинаций. ССС возбудила уголовное дело после публикации hetq.am. Согласно изданию, М.Погосян является пайщиком трех зарегистрированных в Панаме компаний Sigtem Real Estates Incorporated, Hopkinten Trading Incorporated и BANGIO INVEST S.A. Причем, пайщиком в первых двух компаниях он стал в 2011 г, то есть уже находясь в должности начальника СПИСА. Следствие не добилось какого-либо результата, и, взяв за основания отсутствие ответа на запрос в иностранные государства, пришло к выводу, что в действиях Миграна Погосяна нет состава преступления. «Считаем недопустимым попытки замять дело, а также участие Миграна Погосяна в предвыборном списке какой бы то ни было партии, учитывая, что он вовлечен в данный и иные коррупционные скандалы, часто оказываясь в поле зрения СМИ», - отмечается в заявлении. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
«Транспаренси интернешнл» считает недопустимым попытки замять дело Погосяна
- Право - 01 Февраля 2017, 14:02