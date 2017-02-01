Жесткая оценка обществу и предупреждение правительству

Для исключения столкновения интересов и эффективной борьбы с коррупцией Армении нужно разграничить власть и бизнес, об этом, отвечая на вопрос Lragir.am в ходе брифинга, заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски.

«Вы сами должны выработать модель. Но главное – разграничить бизнес и политику. Когда меня назначили в Армению, я подписал документ о столкновении интересов – я заверил, что у меня нет в Армении бизнеса. Это элементарная практика», сказал посол.

Петр Свитальски предупредил правительство – если они хотят привлечь инвестиции, развивать экономику, то нужно проводить действенную борьбу с коррупцией.

«Премьер-министр детально проанализировал ситуацию в докладе к 100 дням пребывания в должности. И премьер-министру, и правительству очевидно, что без решения проблем коррупции, без системных преобразований не приходится надеяться на ускоренный экономический рост и стабильное развитие. Сложность ситуации понимают и политические деятели, и чиновники, и общество. Без серезных шагов невозможно продвигать свою повестку, создавать демократическую практику, функционирующую экономику, привлекать инвестиции, установить социальную справедливость и преодолеть недоверие, которое в Армении все усугубляется», сказал посол Свитальски.

Он отметил, что его оптимизм строится на том, что премьер Карен Карапетян собственноручно охарактеризовал ситуацию таким образом. Но общественность Армении индифферентна в этом вопросе, считает посол.

ЕС желает процветания Армении и готов выделять для этого средства. «Но для этого нужно что-то делать с коррупцией. Мы уже предоставили 15 млн. евро, дадим еще, но нужно работать», сказал Петр Свитальски.

Он обратил внимание на проблему незаконного обогащения, которая в последнее время стала актуальной в Армении. «Предпринимаются меры для пресечения незаконного обогащения. Нужна новая система, вместо нынешней, которая не предусматривает ответственности за отказ декларировать имущество», напомнил посол.

Он отметил, что ведется работа по созданию Антикоррупционного агентства.