Жесткая оценка обществу и предупреждение правительству

Для исключения столкновения интересов и эффективной борьбы с коррупцией Армении нужно разграничить власть и бизнес, об этом, отвечая на вопрос Lragir.am в ходе брифинга, заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски. «Вы сами должны выработать модель. Но главное – разграничить бизнес и политику. Когда меня назначили в Армению, я подписал документ о столкновении интересов – я заверил, что у меня нет в Армении бизнеса. Это элементарная практика», сказал посол. Петр Свитальски предупредил правительство – если они хотят привлечь инвестиции, развивать экономику, то нужно проводить действенную борьбу с коррупцией. «Премьер-министр детально проанализировал ситуацию в докладе к 100 дням пребывания в должности. И премьер-министру, и правительству очевидно, что без решения проблем коррупции, без системных преобразований не приходится надеяться на ускоренный экономический рост и стабильное развитие. Сложность ситуации понимают и политические деятели, и чиновники, и общество. Без серезных шагов невозможно продвигать свою повестку, создавать демократическую практику, функционирующую экономику, привлекать инвестиции, установить социальную справедливость и преодолеть недоверие, которое в Армении все усугубляется», сказал посол Свитальски. Он отметил, что его оптимизм строится на том, что премьер Карен Карапетян собственноручно охарактеризовал ситуацию таким образом. Но общественность Армении индифферентна в этом вопросе, считает посол. ЕС желает процветания Армении и готов выделять для этого средства. «Но для этого нужно что-то делать с коррупцией. Мы уже предоставили 15 млн. евро, дадим еще, но нужно работать», сказал Петр Свитальски. Он обратил внимание на проблему незаконного обогащения, которая в последнее время стала актуальной в Армении. «Предпринимаются меры для пресечения незаконного обогащения. Нужна новая система, вместо нынешней, которая не предусматривает ответственности за отказ декларировать имущество», напомнил посол. Он отметил, что ведется работа по созданию Антикоррупционного агентства.
Жесткая оценка обществу и предупреждение правительству
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- Право - 01 Февраля 2017, 13:51