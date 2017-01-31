Осужденный в России Грачья Арутюнян представил ходатайство о своей экстрадиции в Армению

Осужденный в России гражданин Армении Грачья Арутюнян – водитель грузовика марки «КамАЗ», который в июле 2013 г. попал в крупное ДТП на территории «новой Москвы», – представил ходатайство правоохранителям РФ о своей экстрадиции в РА. Об этом в прямом эфире Радио «Свобода» (Азатутюн) сообщил адвокат Рубен Маркарян, осуществлявший защиту Г.Арутюняна. «Но это очень долгий процесс и займет много времени. Различные госструктуры должны дать свое согласие на это, и только после этого будет принято соответствующее решение. Кроме того, свое согласие должна дать и Армения», – пояснил адвокат. В ответ на вопрос, дала ли уже Армения свое согласие, Рубен Маркарян сказал: «Надеюсь, что дала. Это настолько резонансное дело, что я удивлюсь, если согласия дано не будет». Напомним, в результате ДТП 13 июля 2013г. на территории «новой Москвы» (под Подольском), при столкновении грузовика и рейсового автобуса, погибли 18 человек, еще около 60 получили ранения различной степени тяжести. Как передавали российские СМИ, сразу после аварии водитель грузовика марки «КамАЗ», гражданин Армении Грачья Арутюнян заявил, что причиной аварии стал отказ тормозов управляемого им автомобиля. 15 июля Г. Арутюняну было предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ. А 13 ноября стало известно о возбуждении в отношении Арутюняна второго уголовного дела за использование подложного патента на разрешение трудовой деятельности. Оба дела были соединены в единое производство. Сразу после ДТП суд избрал в отношении Грачья Арутюняна меру пресечения в виде заключения под стражу. Общественный резонанс вызвало и то обстоятельство, что в суд обвиняемого доставили из больницы в женском халате. Отметим, в начале августа 2014 года Троицкий суд Москвы назначил Арутюняну наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и девять месяцев в колонии общего режима за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», а также «использование заведомо подложного документа». Об этом сообщает Panorama.am